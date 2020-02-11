Россияне безразличны к Трампу и не верят ему - опрос

Большинство россиян испытывают к президенту США Дональду Трампу безразличие и считают, что он нацелен на обострение отношений с Москвой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".
О безразличии по отношению к главе американской администрации заявили 43% опрошенных, еще 25% респондентов высказали свое недоверие.
С уважением к президенту США относятся, согласно опросу, 5% россиян.
По данным ВЦИОМ, большинство из опрошенных граждан РФ (37%) полагают, что Трамп своим политическим курсом обостряет противоречия между Россией и США, 33% респондентов считают, что хозяин Белого дома старается избегать конфликтов, но при этом не идти на сближение с Москвой, и только 8% респондентов верят в стремление Трампа наладить двусторонние российско-американские отношения.
Между тем 41% участников опроса высказали мнение, что президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, стремится наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. Примерно столько же респондентов (43%) считают, что глава российского государства в отношениях США старается избегать конфликтов и не идти на сближение. В обострении противоречий с США Путина упрекают 3% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 8 октября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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