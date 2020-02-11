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СНГ 11.02.2020 20:19

Российские военные планируют разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Российские военные планируют разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе в Киргизии, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов. Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО", - сказал Панков во вторник на заседании Госдумы.

Также, по его словам, планируется проведение реконструкции объектов инфраструктуры аэродрома Кант.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]