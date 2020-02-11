Российские военные планируют разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Российские военные планируют разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе в Киргизии, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов. Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО", - сказал Панков во вторник на заседании Госдумы.

Также, по его словам, планируется проведение реконструкции объектов инфраструктуры аэродрома Кант.