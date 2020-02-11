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СНГ 11.02.2020 21:18

Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о строительстве русскоязычных школ

Государственная Дума на заседании во вторник ратифицировала межправительственное российско-таджикское соглашение о строительстве общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на русском языке.

"После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Планируется, что школы будут построены на средства РФ в пяти городах Таджикистана: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

При этом расчет предельных объемов финансовых средств на эти цели будет осуществлен после выполнения проектно-изыскательских работ.

Законопроект (№ 858361-7) о ратификации соглашения с Таджикистаном был внесен в Думу в декабре прошлого года, межправительственный российско-таджикский документ подписан 17 апреля 2019 года в Москве.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что "целью соглашения является поэтапное строительство в пяти крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся каждая".

Там также подчеркивается, что соглашение обеспечивает нормативное закрепление договоренностей по организации и осуществлению строительства, в том числе с участием российских организаций в Таджикистане, зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, осуществление деятельности которых на русском языке будет способствовать последовательному усилению влияния Российской Федерации на образовательное пространство республики и позиций России в Средней Азии в целом.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ШКОЛЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]