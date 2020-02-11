Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о строительстве русскоязычных школ

Государственная Дума на заседании во вторник ратифицировала межправительственное российско-таджикское соглашение о строительстве общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на русском языке.
"После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами", - указано в пояснительной записке к законопроекту.
Планируется, что школы будут построены на средства РФ в пяти городах Таджикистана: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.
При этом расчет предельных объемов финансовых средств на эти цели будет осуществлен после выполнения проектно-изыскательских работ.
Законопроект (№ 858361-7) о ратификации соглашения с Таджикистаном был внесен в Думу в декабре прошлого года, межправительственный российско-таджикский документ подписан 17 апреля 2019 года в Москве.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что "целью соглашения является поэтапное строительство в пяти крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся каждая".
Там также подчеркивается, что соглашение обеспечивает нормативное закрепление договоренностей по организации и осуществлению строительства, в том числе с участием российских организаций в Таджикистане, зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, осуществление деятельности которых на русском языке будет способствовать последовательному усилению влияния Российской Федерации на образовательное пространство республики и позиций России в Средней Азии в целом.
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