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СНГ 11.02.2020 18:42

В больницы Алматы госпитализированы 29 пострадавших в беспорядках на юге Казахстана - Минздрав

В больницах Алматы находятся 29 человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, двое из них - в очень тяжелом состоянии, сообщил во вторник замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"На сегодняшний день в стационары Алматы госпитализированы 29 пациентов. Состояние у всех стабильное (...) В реанимации - четыре человека. Состояние двоих пациентов тяжелое стабильное, состояние двоих пациентов, находящихся в городской клинической больнице №7, оценивается как крайне тяжелое. Тяжелые пациенты находятся в отделении реанимации", - сказал Надыров на брифинге в Алматы.

По его словам, в стационарах Жамбылской области остаются 12 пострадавших.

"Один из них завтра санавиацией будет доставлен в Алматы для дальнейшего лечения", - сказал замминистра.

Надыров отметил, что все виды медицинской помощи оказываются всем пациентам в рамках гарантированного объема бесплатно.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. По данным фактам заведены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК республики. На территории Кордайского района с вечера 8 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]