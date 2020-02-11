В больницы Алматы госпитализированы 29 пострадавших в беспорядках на юге Казахстана - Минздрав

В больницах Алматы находятся 29 человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, двое из них - в очень тяжелом состоянии, сообщил во вторник замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров.
"На сегодняшний день в стационары Алматы госпитализированы 29 пациентов. Состояние у всех стабильное (...) В реанимации - четыре человека. Состояние двоих пациентов тяжелое стабильное, состояние двоих пациентов, находящихся в городской клинической больнице №7, оценивается как крайне тяжелое. Тяжелые пациенты находятся в отделении реанимации", - сказал Надыров на брифинге в Алматы.
По его словам, в стационарах Жамбылской области остаются 12 пострадавших.
"Один из них завтра санавиацией будет доставлен в Алматы для дальнейшего лечения", - сказал замминистра.
Надыров отметил, что все виды медицинской помощи оказываются всем пациентам в рамках гарантированного объема бесплатно.
7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. По данным фактам заведены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК республики. На территории Кордайского района с вечера 8 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.
Большинство нарушений, указанных БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Азербайджане, связаны с процедурно-организационными вопросами - Гаджиев
В 2020 году появятся возможности для урегулирования конфликта в Карабахе – посол Франции в Азербайджане
Газпром верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во II квартале
Чистая прибыль Газпрома в 2019 по МСФО снизилась на 8%, выручка - на 4%, FCF останется положительным - СFO
Цены на нефть уверенно растут, Brent подорожала до $54,41 за баррель
Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020
Если "уханьский" вирус сдержать не удастся, под угрозой может большая часть населения Земли - эпидемиолог
Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе