В больницы Алматы госпитализированы 29 пострадавших в беспорядках на юге Казахстана - Минздрав

В больницах Алматы находятся 29 человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, двое из них - в очень тяжелом состоянии, сообщил во вторник замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"На сегодняшний день в стационары Алматы госпитализированы 29 пациентов. Состояние у всех стабильное (...) В реанимации - четыре человека. Состояние двоих пациентов тяжелое стабильное, состояние двоих пациентов, находящихся в городской клинической больнице №7, оценивается как крайне тяжелое. Тяжелые пациенты находятся в отделении реанимации", - сказал Надыров на брифинге в Алматы.

По его словам, в стационарах Жамбылской области остаются 12 пострадавших.

"Один из них завтра санавиацией будет доставлен в Алматы для дальнейшего лечения", - сказал замминистра.

Надыров отметил, что все виды медицинской помощи оказываются всем пациентам в рамках гарантированного объема бесплатно.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. По данным фактам заведены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК республики. На территории Кордайского района с вечера 8 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.