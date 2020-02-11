Глава МИД Эстонии назвал США важнейшим союзником

Эстония рассматривает США как своего важнейшего союзника, ставит целью интенсификацию сотрудничества, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
"Главной стратегической целью Эстонии является обеспечение непосредственной связи с США и их активное участие во всех аспектах безопасности Эстонии", - заявил Рейнсалу, выступая во вторник в парламенте с докладом о внешней политике правительства.
По его словам, "интенсификация трансатлантического и двустороннего сотрудничества с США является важной целью Эстонии, в том числе нашей деятельности в международных организациях".
Рейнсалу выразил уверенность в том, что "сильное и действенное трансатлантическое сотрудничество и близкие союзнические отношения между демократическими государствами Европы и Северной Америки жизненно важны как для обеспечения безопасности и благосостояния как всего западного мира, так и для обеспечения более широкой международной стабильности".
По словам главы МИД, исходя из этого видения, правительство Эстонии одобрило основные цели в отношениях с США и средства их достижения.
Среди них он назвал принятое в октябре 2019 года совместное с США заявление об интенсификации сотрудничества в ряде областей, совместное заявление премьер-министра Эстонии и вице-президента США на тему безопасности сети 5G, принятое на минувшей неделе решение Эстонии присоединиться к альянсу свободы вероисповедания.
Рейнсалу поддержал политику НАТО во главе с США, прежде всего касающуюся региональной безопасности, присутствия войск альянса в регионе Балтии и высказался за продолжение миссии альянса по охране воздушного пространства Балтии, базирующейся на авиабазе Эмари в Эстонии.
Он подчеркнул также, что, несмотря на некоторых разногласия между ЕС и США, в вопросе безопасности они являются "ближайшими союзниками".
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