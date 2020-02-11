Назначение нового главы президентской администрации может означать переход власти на пророссийский курс, считают в партии Тимошенко

Во фракции "Батькивщина" связывают назначение Андрея Ермака главой Офиса президента с возможным изменением курса Украины в сторону России.
"Я думаю, что ключевой вопрос - это внешнеполитический ориентир... Но основное - это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины", - заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев агентству "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что поскольку Ермак в Офисе президента "отвечал за российское направление", то это может быть генеральным курсом страны.
"Хотя в нашей стране все бывает, я все-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам", - добавил Соболев.
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