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СНГ 11.02.2020 17:02

Назначение нового главы президентской администрации может означать переход власти на пророссийский курс, считают в партии Тимошенко

Во фракции "Батькивщина" связывают назначение Андрея Ермака главой Офиса президента с возможным изменением курса Украины в сторону России.

"Я думаю, что ключевой вопрос - это внешнеполитический ориентир... Но основное - это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины", - заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что поскольку Ермак в Офисе президента "отвечал за российское направление", то это может быть генеральным курсом страны.

"Хотя в нашей стране все бывает, я все-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам", - добавил Соболев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КАДРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]