США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей

США поддерживают предоставление Украине Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявила постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Hutchison).
"США поддерживают ЕОР для Украины в НАТО, и, я думаю, что в НАТО для этого есть широкая поддержка", - сказала Хатчисон во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы на Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон.
В январе 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Программу расширенных возможностей.
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