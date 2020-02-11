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СНГ 11.02.2020 20:57

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей

США поддерживают предоставление Украине Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявила постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Hutchison).

"США поддерживают ЕОР для Украины в НАТО, и, я думаю, что в НАТО для этого есть широкая поддержка", - сказала Хатчисон во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы на Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон.

В январе 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Программу расширенных возможностей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, НАТО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]