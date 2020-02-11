Президент Алиев наградил сотрудников Государственной налоговой службы орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной Налоговой службы при министерстве экономики орденами и медали, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Сахиб Алекперов и Сахир Мамедханов награждены орденом «За службу Родине» III степени.

Медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 1-й степени награждены Заур Фатизаде и Эльчин Мамедов.

Кроме того, медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 2-й степени награждены два сотрудника налоговой службы, 25 сотрудников - медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 3-й степени, медалью «За отличие на государственной службе» - 6 сотрудников.

Еще четыре сотрудника награждены медалями «Терегги» («Прогресс»).

В Азербайджане 11 февраля отмечается День работника налоговой службы.

Б.Рустамбеков