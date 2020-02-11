Президент Латвии выступил за ограничение доли телепрограмм на русском языке

Президент Латвии Эгил Левитс призывает законодательно усилить в основном пакете телеканалов место передач на официальных языках Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), ограничив пропорцию программ на русском языке.

Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, в нем должны содержаться требования к основным пакетам, которые своим абонентам предоставляют распространители телепрограмм, в том числе электронные СМИ, ретранслирующее телепрограммы через кабельное телевидение.

"Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство", - подчеркнул президент.

По мнению Левитса, предлагаемые изменения в законе об электронных СМИ решат давнюю проблему, которую до сих пор через другие механизмы невозможно было эффективно устранить.

Инициатива президента предусматривает, что в основное предложение для всех абонентов обязательно должны входить телепрограммы общественных СМИ Латвии, коммерческих национальных электронных СМИ, региональных или местных СМИ. Кроме того, Левитс призывает предусмотреть в законе, что в случаях, когда в основное предложение включены дополнительные телевизионные программы, существенную их часть - не менее 80% - должны составлять программы, содержание которых изначально создавалось на одном из официальных языков ЕС или ЕЭЗ.