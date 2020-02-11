Эрдоган и Путин во вторник проведут телефонные переговоры по ситуации в Идлибе

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, как ожидается, во вторник обсудят в телефонном разговоре обстановку в сирийской провинции Идлиб, сообщает турецкое издание "Сабах".

Подробностей издание пока не приводит.