Эрдоган и Путин во вторник проведут телефонные переговоры по ситуации в Идлибе

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, как ожидается, во вторник обсудят в телефонном разговоре обстановку в сирийской провинции Идлиб, сообщает турецкое издание "Сабах".
Подробностей издание пока не приводит.
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