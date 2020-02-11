Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.02.2020 16:12

Зеленский: дезинформация способствует расколу страны, порождает распри

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно бороться с дезинформацией и фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами.

"Планов, (что) в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".

Зеленский отметил, что совсем другой вопрос - это фейки.

"Главная проблема дезинформации - в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие санкции", - сказал он.

Президент отметил, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".

Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю Зеленский: мир в Донбассе - это значит не просто вернуть территорию и людей, а это не потерять в целом страну Зеленский пообещал превратить Украину в e-страну Зеленский рассчитывает на американские инвестиции в добычу углеводородов на Украине Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона Зеленский рассмотрит заявление премьера Украины Гончарука об отставке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]