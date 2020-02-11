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Дальнее зарубежье 11.02.2020 16:21

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Бейруте - ТВ

Сотрудники ливанских сил безопасности во вторник применили слезоточивый газ в ходе столкновений с протестующими в Бейруте, сообщил во вторник межарабский телеканал "аль-Арабийя"

По его данным, при разгоне демонстрантов также использованы водометы.

Демонстранты в свою очередь закидывали полицейских камнями. Кроме того, они пытались перелезть через бетонные заграждения, которые блокируют подходы к зданию ливанского парламента.

Ливанский "Красный Крест" сообщает, что в результате столкновений пострадали около 20 человек. Они госпитализированы.

Как отмечается, протестующие пытались помешать правительственным чиновникам попасть в здание парламента, где они собирались выразить доверие новому правительству премьер-министра Ливана Хасана Диаба, а также проголосовать по заявлению правительства о принятии мер по преодолению финансового кризиса в стране.

Для того, чтобы сорвать голосование в парламенте, сотни протестующих собрались рано утром во вторник в Бейруте.

Ранее сообщалось, что в январе тысячи военнослужащих, включая сотрудников спецподразделений, и полицейский спецназ были дислоцированы на основных улицах Бейрута. Их цель - не позволить демонстрантам блокировать доступ депутатов к парламенту, как это случилось в ноябре 2019 года.

Вокруг правительственного квартала возведены бетонные заграждения, чтобы помешать демонстрантам парализовать работу законодательного органа страны.

Протесты начались в Ливане в октябре 2019 года, однако в январе акции стали более массовыми и ожесточенными. Участники протестов заявляют, что политическая элита игнорирует их призывы сформировать независимое правительство, чтобы разрешить кризис. Они выражают недовольство стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией.

В декабре прошлого года президент Ливана поручил сформировать правительство профессору и бывшему министру образования Хассану Диабу, который пользуется поддержкой влиятельной в Ливане группировки "Хезболла".

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Тэги: ЛИВАН, ПОЛИЦИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, СТОЛКНОВЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]