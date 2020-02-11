Встреча по Ливии пройдет 16 февраля в Мюнхене

Встреча по урегулированию ситуации в Ливии пройдет 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Германии.
"В воскресенье, 16 февраля 2020 года по приглашению министра иностранных дел Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на берлинской конференции по Ливии 19 января", - сказано в заявлении МИД ФРГ, во вторник поступившем в "Интерфакс".
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.
Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. Конференция при участии России и США была проведена по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В мероприятии приняли участие Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
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