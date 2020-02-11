К границе Сирии стягиваются турецкие войска и бронетехника

В приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай продолжается активное передвижение войск, сообщает Анатолийское агентство новостей.
По имеющимся данным, к границе стягиваются части турецкого спецназа, а также прибывают бронетехника и грузовики с боеприпасами.
В частности, в город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, которые будут распределены между приграничными частями.
Накануне также было зафиксирована переброска турецких войск непосредственно в сирийскую провинцию Идлиб.
Так, по данным местных источников, только в ночь на понедельник в провинцию вошли 120 единиц турецкой техники, включая танки "Леопард", бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и грузовики с боеприпасами.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник обсудил с руководителями силового блока, МИД и разведки дальнейшие шаги, которые Анкаре необходимо предпринять в в Идлибе. Во встрече, в чамстности, приняли участие вице-президент Фуат Октай, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, глава генштаба турецких вооруженных сил Яшар Гюлер и руководитель национальной разведки Хакан Фидан.
Участники встречи подчеркнули необходимость отвечать на нападения на турецких военнослужащих в Сирии настолько часто, насколько это возможно. Никакая атака не сможет остановить Турцию от выполнения взятых обязательств по Идлибу, в том числе предотвращения конфликтов любого рода, обеспечения безопасности на границе и предотвращения новой волны миграции - таков итог обсуждения.
Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе. Согласно сообщению, армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего.
По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка и уничтожены два миномета.
На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек. Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.
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