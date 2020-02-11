ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки- Барнье

ЕС не намерен предоставлять Великобритании неограниченный и постоянный режим эквивалентности в секторе финансовых услуг, заявил во вторник в ходе заседания Европейского парламента координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях Мишель Барнье.

Режим эквивалентности предполагает, что британские финансовые компании получат доступ к финансовым рынкам ЕС без необходимости учреждать местные дочерние компании.

"В секторе финансовых услуг не будет общего, бессрочного и неограниченного режима эквивалентности... Мы сохраним свободу действий, чтобы принимать наши собственные решения", - сказал он.

Он отметил, что ЕС по возможности предоставит режим эквивалентности в отдельных финансовых секторах, как это было в случае с Канадой, США и Японией.

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на фотографию, на которой виден документ, содержащий "изначальную позицию" Лондона в переговорах с ЕС, Великобритания будет настаивать на включении в торговое соглашение с ЕС после Brexit главы о финансовых услугах, основанной на принципе "всеобъемлющей и постоянной эквивалентности".

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в своей статье для газеты City AM подчеркнул необходимость "выработать нормы и методы работы с ЕС, которые будут действительны в течение десятилетий".