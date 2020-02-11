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Дальнее зарубежье 11.02.2020 21:45

ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки- Барнье

ЕС не намерен предоставлять Великобритании неограниченный и постоянный режим эквивалентности в секторе финансовых услуг, заявил во вторник в ходе заседания Европейского парламента координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях Мишель Барнье.

Режим эквивалентности предполагает, что британские финансовые компании получат доступ к финансовым рынкам ЕС без необходимости учреждать местные дочерние компании.

"В секторе финансовых услуг не будет общего, бессрочного и неограниченного режима эквивалентности... Мы сохраним свободу действий, чтобы принимать наши собственные решения", - сказал он.

Он отметил, что ЕС по возможности предоставит режим эквивалентности в отдельных финансовых секторах, как это было в случае с Канадой, США и Японией.

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на фотографию, на которой виден документ, содержащий "изначальную позицию" Лондона в переговорах с ЕС, Великобритания будет настаивать на включении в торговое соглашение с ЕС после Brexit главы о финансовых услугах, основанной на принципе "всеобъемлющей и постоянной эквивалентности".

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в своей статье для газеты City AM подчеркнул необходимость "выработать нормы и методы работы с ЕС, которые будут действительны в течение десятилетий".

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ФИНКОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]