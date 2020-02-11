Экс-президент Армении Кочарян заявляет об отсутствии у него полного доступа к делу, фигурантом которого он является

Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что, отказываясь предоставлять материалы уголовного дела в полном объеме, следствие скрывает важные данные о гибели десяти человек в марте 2008 года.
"У меня есть обоснованные подозрения, что в 600 томах уголовного дела есть достаточно материалов, которые позволили бы раскрыть обстоятельства гибели десяти человек. Но материалы не предоставляются нам в полном объеме. Это очень подозрительно", - сказал Кочарян на очередном заседании суда по его делу.
По его словам, возможно, предоставление материалов уголовного дела в полном объеме "может перевести дело в другое место, и противоречит сегодняшнему направлению".
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
4 февраля адвокаты представили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела против бывшего главы государства.
"Нарушена презумпция невиновности Роберта Кочаряна. Нарушителями являются, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти, председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян. Нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела", - заявил адвокат Кочаряна Ованнес Худоян в ходе судебного заседания.
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