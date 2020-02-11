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СНГ 11.02.2020 22:31

Назарбаев распорядился внимательно изучить причины беспорядков на юге Казахстана

Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев встревожен ситуацией в Кордайском районе Жамбылской области, где произошли массовые беспорядки.

"Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит", - сказал Назарбаев на заседании Совбеза во вторник. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте первого президента.

Назарбаев напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.

"Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не была тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе", - сказал он.

"Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия - это, прежде всего, ответственность нашего народа", - отметил Назарбаев.

Он поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.

"Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель, как лидера нации, - возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача - это сохранить независимое, развитое и стабильное государство", - сказал председатель Совбеза.

Назарбаев отметил, что в настоящее время по поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство и акимат (администрация) области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.

По информации пресс-службы, отдельное внимание также было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов.

"Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача", - сказал первый президент Казахстана.

В ходе заседания были заслушаны подробные доклады акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

В рамках обсуждения вопроса центральным государственным и местным исполнительным органам "были даны поручения по дальнейшей реализации программ, направленных на решение социально-экономических проблем в регионах страны, в том числе в сферах обеспечения занятости населения и инфраструктурного развития, а также реконструкции и возведения социальных объектов", сообщила пресс-служба лидера нации.

Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин.

По данным фактам заведены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК республики.

На территории Кордайского района с вечера 8 февраля действует режим чрезвычайной ситуации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, НАЗАРБАЕВ


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