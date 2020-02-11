Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) утвердили изменения в составе НС

Акционеры ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на внеочередном общем собрании утвердили изменения в составе Наблюдательного совета (НС) банка.

«В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров банка, состоявшегося 23 декабря 2019 года, Дьяченко Андрей Николаевич назначен новым членом Наблюдательного совета. Таким образом, Наблюдательный совет банка утвержден в следующем составе: Бортников Денис Александрович, председатель Наблюдательного совета; Царев Сергей Владимирович, заместитель председателя Наблюдательного совета; Дьяченко Андрей Николаевич, член Наблюдательного совета», - отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).

В информации подчеркивается, что в настоящее время Бортников занимает должность заместителя президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО), Царев и Дьяченко являются управляющими директорами ВТБ (ПАО).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов