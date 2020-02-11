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Финансы 11.02.2020 16:56

Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) утвердили изменения в составе НС

Акционеры ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на внеочередном общем собрании утвердили изменения в составе Наблюдательного совета (НС) банка.

«В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров банка, состоявшегося 23 декабря 2019 года, Дьяченко Андрей Николаевич назначен новым членом Наблюдательного совета. Таким образом, Наблюдательный совет банка утвержден в следующем составе: Бортников Денис Александрович, председатель Наблюдательного совета; Царев Сергей Владимирович, заместитель председателя Наблюдательного совета; Дьяченко Андрей Николаевич, член Наблюдательного совета», - отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).

В информации подчеркивается, что в настоящее время Бортников занимает должность заместителя президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО), Царев и Дьяченко являются управляющими директорами ВТБ (ПАО).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, НС, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]