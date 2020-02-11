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Регион 11.02.2020 17:00

Пашинян ждет визита Рухани в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Ирана Хасана Рухани посетить Ереван.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в поздравительном послании по случаю 41-й годовщины исламской революции Пашинян заявил, что многовековая дружба армянского и иранского народов являются крепкой основой для "продолжительного прогресса в бесперебойных отношениях".

"Уверен, что реализация совместных программ будет содействовать расширению двусторонних отношений. Приглашаю вас посетить Армению в удобные вам сроки", - говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении направил послание также духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в развитии повестки отношений с Тегераном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]