Пашинян ждет визита Рухани в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Ирана Хасана Рухани посетить Ереван.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в поздравительном послании по случаю 41-й годовщины исламской революции Пашинян заявил, что многовековая дружба армянского и иранского народов являются крепкой основой для "продолжительного прогресса в бесперебойных отношениях".

"Уверен, что реализация совместных программ будет содействовать расширению двусторонних отношений. Приглашаю вас посетить Армению в удобные вам сроки", - говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении направил послание также духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в развитии повестки отношений с Тегераном.