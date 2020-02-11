Пашинян ждет визита Рухани в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Ирана Хасана Рухани посетить Ереван.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в поздравительном послании по случаю 41-й годовщины исламской революции Пашинян заявил, что многовековая дружба армянского и иранского народов являются крепкой основой для "продолжительного прогресса в бесперебойных отношениях".
"Уверен, что реализация совместных программ будет содействовать расширению двусторонних отношений. Приглашаю вас посетить Армению в удобные вам сроки", - говорится в послании Пашиняна.
Премьер Армении направил послание также духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в развитии повестки отношений с Тегераном.
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