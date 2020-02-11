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СНГ 11.02.2020 19:42

Смена главы администрации президента Украины не повлияет на политический курс страны и проведение реформ - офис

Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства, отмечают в администрации Владимира Зеленского.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии офиса президента на его странице в Facebook.

Там поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОФИС, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]