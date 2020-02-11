Смена главы администрации президента Украины не повлияет на политический курс страны и проведение реформ - офис

Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства, отмечают в администрации Владимира Зеленского.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии офиса президента на его странице в Facebook.

Там поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.