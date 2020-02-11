Налоговая служба Азербайджана в 2019г сократила число выездных проверок на 44% - Джаббаров

Министерство налогов Азербайджана в 2019 году сократило число выездных налоговых органов на 44%, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В прошлом году число выездных проверок по сравнению с 2018 годом сократилось на 44%. На каждые 1 тыс. налоговых сотрудников приходится всего 2 выездные проверки", - сказал Джаббаров во вторник на конференции, посвященной профессиональному празднику сотрудников налоговых органов.
По словам министра, объем дополнительно начисленных средств в результате проведенных дистанционных проверок при этом вырос на 18%.
«Из общего объема налоговых поступлений всего 9% были обеспечены выездными проверками. Остальные 91% налогов были выплачены добровольно», - сказал Джаббаров.
А.Мамедов
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