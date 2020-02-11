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Бизнес и законодательство 11.02.2020 17:06

Налоговая служба Азербайджана в 2019г сократила число выездных проверок на 44% - Джаббаров

Министерство налогов Азербайджана в 2019 году сократило число выездных налоговых органов на 44%, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В прошлом году число выездных проверок по сравнению с 2018 годом сократилось на 44%. На каждые 1 тыс. налоговых сотрудников приходится всего 2 выездные проверки", - сказал Джаббаров во вторник на конференции, посвященной профессиональному празднику сотрудников налоговых органов.

По словам министра, объем дополнительно начисленных средств в результате проведенных дистанционных проверок при этом вырос на 18%.

«Из общего объема налоговых поступлений всего 9% были обеспечены выездными проверками. Остальные 91% налогов были выплачены добровольно», - сказал Джаббаров.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]