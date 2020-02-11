Грузинская оппозиция готовится провести 4 апреля масштабный митинг в столице

Оппозиционные силы Грузии намерены 4 апреля провести масштабный митинг 4 апреля в центре Тбилиси, у здания парламента.
"Мы переходим к новому плану действий. До проведения масштабного митинга в Тбилиси 4 апреля, мы максимально активизируем работу с населением в регионах. Борьба с режимом Иванишвили (Бидзина Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта") обязательно завершиться победой оппозиционных сил", - сказал во вторник журналистам лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.
Он отметил, что после задержания накануне одного из лидеров оппозиции, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава по решению всех оппозиционных партий любые переговоры с властями прекращены.
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