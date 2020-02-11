Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020

Баку занял четвертое место в рейтинге самых популярных городов - организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com.

Рейтинг возглавляет Санкт-Петербург (РФ). Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно.

Замыкает пятерку Дублин (Ирландия).

Именно в этих городах болельщики чаще всего искали объекты размещения на период проведения турнира.

В число самых популярных матчей вошли игры между Данией и Финляндией в Копенгагене 13 июня, а также матчи Уэльс - Швейцария в Баку (13 июня) и Финляндия - Россия в Санкт-Петербурге (17 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, Рима, Копенгагена, Баку и Дублина матчи первенства также примут Лондон, Мюнхен, Будапешт, Бухарест, Глазго, Амстердам и Бильбао.

Баку примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

А.Азизов