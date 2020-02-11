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Спорт 11.02.2020 18:36

Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020

Баку занял четвертое место в рейтинге самых популярных городов - организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com.

Рейтинг возглавляет Санкт-Петербург (РФ). Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно.

Замыкает пятерку Дублин (Ирландия).

Именно в этих городах болельщики чаще всего искали объекты размещения на период проведения турнира.

В число самых популярных матчей вошли игры между Данией и Финляндией в Копенгагене 13 июня, а также матчи Уэльс - Швейцария в Баку (13 июня) и Финляндия - Россия в Санкт-Петербурге (17 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, Рима, Копенгагена, Баку и Дублина матчи первенства также примут Лондон, Мюнхен, Будапешт, Бухарест, Глазго, Амстердам и Бильбао.

Баку примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ФУТБОЛ, ПОПУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]