Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020

Баку занял четвертое место в рейтинге самых популярных городов - организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com.
Рейтинг возглавляет Санкт-Петербург (РФ). Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно.
Замыкает пятерку Дублин (Ирландия).
Именно в этих городах болельщики чаще всего искали объекты размещения на период проведения турнира.
В число самых популярных матчей вошли игры между Данией и Финляндией в Копенгагене 13 июня, а также матчи Уэльс - Швейцария в Баку (13 июня) и Финляндия - Россия в Санкт-Петербурге (17 июня).
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, Рима, Копенгагена, Баку и Дублина матчи первенства также примут Лондон, Мюнхен, Будапешт, Бухарест, Глазго, Амстердам и Бильбао.
Баку примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.
А.Азизов
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