Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

Министерство обороны США запросило $3,2 млрд на программы создания гиперзвукового оружия в рамках нового бюджета Пентагона, сообщило оборонное издание Janes.
Оно отмечает, что гиперзвуковое ударное оружие стало одним из главных приоритетов в военном бюджете США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года).
В июне 2018 года Пентагон сообщил, что военно-морские силы возглавят разработку универсального планирующего гиперзвукового блока для использования в соответствующих программах флота, армии и ВВС.
По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), предполагается, что в ВМС США универсальным гиперзвуковым блоком будут оснащаться ракеты на подводных лодках. Армия установит такие блоки на двухступенчатой ракете-носителе наземного базирования. А ВВС США оснастят гиперзвуковым блоком с твердотопливной ракетой класса "воздух-земля" стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Из материалов CRS следует, что летные испытания будут проводиться в 2020-22 годах, а сами разработки продлятся до 2024 года.
Большинство нарушений, указанных БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Азербайджане, связаны с процедурно-организационными вопросами - Гаджиев
В 2020 году появятся возможности для урегулирования конфликта в Карабахе – посол Франции в Азербайджане
Газпром верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во II квартале
Чистая прибыль Газпрома в 2019 по МСФО снизилась на 8%, выручка - на 4%, FCF останется положительным - СFO
Цены на нефть уверенно растут, Brent подорожала до $54,41 за баррель
Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020
Если "уханьский" вирус сдержать не удастся, под угрозой может большая часть населения Земли - эпидемиолог
Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе