Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.02.2020 18:49

Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

Министерство обороны США запросило $3,2 млрд на программы создания гиперзвукового оружия в рамках нового бюджета Пентагона, сообщило оборонное издание Janes.

Оно отмечает, что гиперзвуковое ударное оружие стало одним из главных приоритетов в военном бюджете США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года).

В июне 2018 года Пентагон сообщил, что военно-морские силы возглавят разработку универсального планирующего гиперзвукового блока для использования в соответствующих программах флота, армии и ВВС.

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), предполагается, что в ВМС США универсальным гиперзвуковым блоком будут оснащаться ракеты на подводных лодках. Армия установит такие блоки на двухступенчатой ракете-носителе наземного базирования. А ВВС США оснастят гиперзвуковым блоком с твердотопливной ракетой класса "воздух-земля" стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Из материалов CRS следует, что летные испытания будут проводиться в 2020-22 годах, а сами разработки продлятся до 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕНТАГОН, ГИПЕРЗВУК, ОРУЖИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]