Газпром верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во II квартале

"Газпром" верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во втором квартале текущего года, заявила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке.

"Уровень заполнения ПХГ Европы придет в норму уже во втором квартале 2020 года", - сказал она.

По последним данным (на 9 февраля) ПХГ Европы были заполнены на 67,58% против 48,17% в тот же день 2019 года.