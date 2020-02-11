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ТЭК 11.02.2020 19:56

Газпром верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во II квартале

"Газпром" верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во втором квартале текущего года, заявила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке.

"Уровень заполнения ПХГ Европы придет в норму уже во втором квартале 2020 года", - сказал она.

По последним данным (на 9 февраля) ПХГ Европы были заполнены на 67,58% против 48,17% в тот же день 2019 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]