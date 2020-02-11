Газпром верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во II квартале

"Газпром" верит, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС вернётся в норму уже во втором квартале текущего года, заявила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке.
"Уровень заполнения ПХГ Европы придет в норму уже во втором квартале 2020 года", - сказал она.
По последним данным (на 9 февраля) ПХГ Европы были заполнены на 67,58% против 48,17% в тот же день 2019 года.
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