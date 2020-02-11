Газпром: идеи раздела компании и либерализации экспорта не имеют поддержки руководства страны

Инициативы раздела "Газпрома" и либерализации экспорта трубопроводного газа не имеют поддержки руководства страны, заявил начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на встрече компании с инвесторами в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, в частности, что "сохранение существующей организационной структуры "Газпрома" - это гарантия энергобезопасности страны".
"Иногда в информационном поле появляются спекулятивные сообщения о возможности радикального реформирования газовой отрасли Российской Федерации, включая изменение структуры ПАО "Газпром", а также либерализацию экспорта трубопроводного газа. Вместе с тем, подобные рассуждения не имеют под собой ни юридической базы, ни поддержки со стороны руководящих органов государственной власти в России", - подчеркнул стратег "Газпрома".
Он напомнил, что в 2019 году президент России утвердил базовый для энергетической отрасли документ - Доктрину энергетической безопасности Российской Федерации, в которой, в том числе, отражены основные принципы работы газового рынка.
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