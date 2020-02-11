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ТЭК 11.02.2020 22:17

Газпром: идеи раздела компании и либерализации экспорта не имеют поддержки руководства страны

Инициативы раздела "Газпрома" и либерализации экспорта трубопроводного газа не имеют поддержки руководства страны, заявил начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на встрече компании с инвесторами в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, в частности, что "сохранение существующей организационной структуры "Газпрома" - это гарантия энергобезопасности страны".

"Иногда в информационном поле появляются спекулятивные сообщения о возможности радикального реформирования газовой отрасли Российской Федерации, включая изменение структуры ПАО "Газпром", а также либерализацию экспорта трубопроводного газа. Вместе с тем, подобные рассуждения не имеют под собой ни юридической базы, ни поддержки со стороны руководящих органов государственной власти в России", - подчеркнул стратег "Газпрома".

Он напомнил, что в 2019 году президент России утвердил базовый для энергетической отрасли документ - Доктрину энергетической безопасности Российской Федерации, в которой, в том числе, отражены основные принципы работы газового рынка.

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Тэги: ГАЗПРОМ, СТРУКТУРА, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]