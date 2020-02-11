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ТЭК 11.02.2020 19:25

Цены на нефть уверенно растут, Brent подорожала до $54,41 за баррель

Цены на нефть уверенно растут во вторник на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса.

В то же время, опасения, связанные с тем, что спрос на нефть сократится в результате эпидемии, сохраняются, и их усиливает неопределенность в отношении действий ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 во вторник составила $54,41 за баррель, что на $1,14 (2,14%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,89 (1,8%) - до $50,46 за баррель.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в материковом Китае составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев. При этом за последние сутки число новых подтвержденных случаев заражения сократилось до 2,478 тыс. с 3,062 тыс. Почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

"Цена WTI поднимается, однако основной тренд на рынке остается "медвежьим", - отмечает аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каса. - Очевидно, что инвесторы по-прежнему не стремятся открывать "длинные" позиции в нефти, поскольку последствия коронавируса пока не ясны, и они могут оказаться огромными для спроса на нефть".

Трейдеры ждут действий от нефтедобывающих стран после того, как на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия распространения китайского коронавируса.

Заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 марта, и есть мнение, что нефтедобывающие страны "слишком затягивают принятие мер в ответ на последствия коронавируса", отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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