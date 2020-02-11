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Карабахский конфликт 11.02.2020 19:37

В 2020 году появятся возможности для урегулирования конфликта в Карабахе – посол Франции в Азербайджане

Посол Франции в Баку Закари Гросс считает, что в 2020 году будут возможности для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Нагорно-карабахский конфликт подрывает стабильность и процветание в регионе и дорого обходится народам конфликтующих стран. Конфликт унес и продолжает уносить жизни людей с обеих сторон. Я глубоко убежден, что справедливое решение конфликта на основе дипломатического диалога - единственный путь выхода из сложившейся ситуации», - заявил Гросс в интервью азербайджанскому журналу «Region plus».

По мнению посла, статус-кво не является приемлемым вариантом. «Франция четко дала понять, что следует возобновить добросовестные переговоры в полном объеме, чтобы придать новый импульс переговорному процессу. Хотел бы еще раз подчеркнуть важность продолжения дипломатических усилий в этом направлении», - отметил он.

Дипломат выразил оптимизм по перспективам переговоров, так как диалог между двумя странами продолжается. «В январе прошлого года в Париже министр иностранных дел Азербайджана господин Мамедъяров и его армянский коллега при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ договорились о запуске новой инициативы для подготовки населения своих стран к миру. Это решение не из легких, но оно уже начинает конкретно выполняться. Примечательным в этом отношении является недавний обмен журналистами между странами. Следует также продвигаться вперед в вопросах индивидуальных контактов (peopletopeople), обмена заключенными и разрушения стереотипов», - сказал он.

Гросс добавил, что Франция, Россия и США в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ «полны решимости содействовать активизации переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией» с целью достижения справедливого и долгосрочного мира, основанного на международном законодательстве, основополагающих нормах и принципах международного права. «Убежден, что в 2020 году нам представится еще немало возможностей для урегулирования конфликта. В этом отношении активная повестка дня президента Макрона в области европейской безопасности и его постоянный диалог с мировыми лидерами являются позитивным фактором», - подчеркнул французский посол.

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]