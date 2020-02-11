Чистая прибыль Газпрома в 2019 по МСФО снизилась на 8%, выручка - на 4%, FCF останется положительным - СFO

"Газпром" оценивает свою чистую прибыль за 2019 год в $21,4 млрд по сравнению с $23,3 млрд за 2018г, следует из презентации, подготовленной к Дню инвестора компании.
Выручка "Газпрома" по МСФО за 2019г снизится до $126 млрд с $132 за 2018 год.
Как сообщил в ходе выступления зампредправления компании Фамил Садыгов, при негативных условиях на европейском газовом рынке, общая выручка компании в 2019 году снизилась лишь на 4%, чистая прибыль сократилась примерно на 8%, показатель EBITDA превысил $30 млрд.
"Свободный денежный поток (FCF) останется, как мы ожидаем, в положительной зоне", - сказал Садыгов. Он отметил, что негативные факторы, как ожидаются, продолжат влиять и в 2020 году, но для компании это не стало неожиданностью и она намерена предпринять ряд мер.
Садыгов сказал также, что "Газпром" ждет положительного FCF в 2020 году даже с учетом ухудшения внешней конъюнктуры. По его словам, на конец 2019 года чистый долг составит $39 млрд.
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