СВПД может спасти экономическая заинтересованность Ирана - Боррель

Соглашение по иранскому атому имеет два измерения - ядерное и экономическое, сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

"Иран отказывается развивать свои военные ядерные возможности, и со своей экономической деятельностью он становится интересным для остального мира. Очевидно, если помешать ему получать какую-либо выгоду, с точки зрения экономической, он будет задаваться вопросом, зачем продолжать придерживаться своих обязательств", - заявил глава дипломатии ЕС в ответ на напоминание ему его собственных слов после визита в Тегеран о том, что иранцы должны ощущать выгоду от ядерной сделки.

Боррель отметил, что в течение 14 месяцев после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Иран продолжал соблюдать свои обязательства. В дальнейшем он постепенно стал отходить от них.

Чтобы вернуть его к полному выполнению этого соглашения, нужно, чтобы европейская сторона, которая остается приверженной СВПД, добилась осуществления экономических транзакций.

"Но это ясно противоречит позиции Соединенных Штатов. И мы до сих пор не сумели добиться, чтобы INSTEX (специальный инструмент расчетов с Ираном - Instrument in Support of Trade Exchanges - ИФ), этот институт, который создали для (торговых - ИФ) обменов, смог действовать", - объяснил глава европейской дипломатии.

"Я не теряю надежду преуспеть. Я надеюсь, что мы к этому придём и что мы будем осуществлять некоторое количество транзакций через INSTEX, которые позволят сохранить жизнь соглашению", - сказал Боррель.

"Но в данный момент я не могу вас в этом заверить", - добавил он.