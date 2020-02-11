СВПД может спасти экономическая заинтересованность Ирана - Боррель

Соглашение по иранскому атому имеет два измерения - ядерное и экономическое, сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.
"Иран отказывается развивать свои военные ядерные возможности, и со своей экономической деятельностью он становится интересным для остального мира. Очевидно, если помешать ему получать какую-либо выгоду, с точки зрения экономической, он будет задаваться вопросом, зачем продолжать придерживаться своих обязательств", - заявил глава дипломатии ЕС в ответ на напоминание ему его собственных слов после визита в Тегеран о том, что иранцы должны ощущать выгоду от ядерной сделки.
Боррель отметил, что в течение 14 месяцев после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Иран продолжал соблюдать свои обязательства. В дальнейшем он постепенно стал отходить от них.
Чтобы вернуть его к полному выполнению этого соглашения, нужно, чтобы европейская сторона, которая остается приверженной СВПД, добилась осуществления экономических транзакций.
"Но это ясно противоречит позиции Соединенных Штатов. И мы до сих пор не сумели добиться, чтобы INSTEX (специальный инструмент расчетов с Ираном - Instrument in Support of Trade Exchanges - ИФ), этот институт, который создали для (торговых - ИФ) обменов, смог действовать", - объяснил глава европейской дипломатии.
"Я не теряю надежду преуспеть. Я надеюсь, что мы к этому придём и что мы будем осуществлять некоторое количество транзакций через INSTEX, которые позволят сохранить жизнь соглашению", - сказал Боррель.
"Но в данный момент я не могу вас в этом заверить", - добавил он.
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