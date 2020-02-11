Большинство нарушений, указанных БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Азербайджане, связаны с процедурно-организационными вопросами - Гаджиев

Большинство нарушений, отмеченных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по внеочередным парламентским выборам в Азербайджане 9 февраля, связаны с организационно-правовыми вопросами, считает помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы внимательно ознакомились с заключением (наблюдательной миссии – ИФ) БДИПЧ ОБСЕ. Я считаю, что это заключение отличается одним концептуальным моментом. Заключение БДИПЧ ОБСЕ по своей сути не носит характера политического заявления, оно больше направлено на процедурно-организационные вопросы», - сказал Гаджиев в интервью государственному информагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, все указанные в заключении миссии недостатки и претензии касаются процедурно-организационных вопросов. «Они носят локальный характер и не влияют на итоговый результат. Особо хочу отметить, что во мнении наблюдателей нет вопроса, ставящего под сомнение легитимность парламентских выборов, как утверждают ряд представителей оппозиции Азербайджана», - отметил он.

Гаджиев добавил, что ЦИК Азербайджана сразу заявил, что все нарушения, в том числе и видеофакты, будут серьезно изучены.



А.Азизов