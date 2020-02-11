Украина не намерена назначать посла в РФ

Украина не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией путем назначения посла Украины в РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Российская газета" сказал, что РФ "не против" назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно.
"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.
В июле 2019 года тогдашний замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко, ставший в августе 2019 года главой МИД Украины, сообщал, что Украина пока не станет назначать посла в России.
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