Украина не намерена назначать посла в РФ

Украина не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией путем назначения посла Украины в РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Российская газета" сказал, что РФ "не против" назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

В июле 2019 года тогдашний замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко, ставший в августе 2019 года главой МИД Украины, сообщал, что Украина пока не станет назначать посла в России.