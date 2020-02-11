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СНГ 11.02.2020 21:22

Украина не намерена назначать посла в РФ

Украина не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией путем назначения посла Украины в РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Российская газета" сказал, что РФ "не против" назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

В июле 2019 года тогдашний замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко, ставший в августе 2019 года главой МИД Украины, сообщал, что Украина пока не станет назначать посла в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]