Выборы в Азербайджане соответствовали мировым демократическим нормам – депутаты парламентов из стран Европы

Депутаты парламентов ряда стран Европы (Италии, Германии, Франции, Польши, Болгарии, Чехии, Греции), представители неправительственных организаций и эксперты распространили отчет досрочных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля.

В распространенном отчете представлены заключения итальянских депутатов Освальдо Наполини, Этторе Личери и эксперта Ангелы Кроветти, немецких депутатов Улрича Сингера, Ули Хенкела, французского депутата Жана-Лудж Реитзера, эксперта Грегори Жульена, болгарских депутатов Румена Гечевина, Манола Генова, Антона Кутева, польского депутата Катаржины Уеберхана и эксперта Януша Ниедзвиечки, чешских депутатов Веры Прохазковой, Ярослава Доубравы, эксперта Рании Юнисовой, греческих депутатов Лазароса Цавдаридиса, Катерины Моногиоу и Стеллы Бизиоу.

Эти парламентарии и эксперты находились в Азербайджане с 7 по 10 февраля, отслеживали предвыборную ситуацию, ход голосования.

В отчете подчеркивается, что деятельность миссии наблюдения была основана на соответствующих международных правилах и национальном законодательстве Азербайджана. В ходе мониторинга выборов миссия наблюдения регулярно контактировала с местными и международными мониторинговыми группами, придерживалась принципов прозрачности.

Европейские депутаты и эксперты в связи с предвыборной ситуацией отметили, что для избирателей, наблюдателей, полицейских были подготовлены справочники и другие материалы. Кроме того, на теле- и радиоканалах, в газетах была предоставлена возможность для проведения агитации на платной основе. Для проведения массовых мероприятий и предвыборной избирательной кампании были выделены открытые и закрытые места. Избиратели, наблюдатели и другие лица, интересующиеся выборами, получили связанную с выборами официальную информацию с интернет-страниц ЦИК.

В отчете говорится, что на 1 тыс. избирательных участках были установлены веб-камеры, каждый избиратель лично голосовал в кабине, оборудованной специальным техническим оборудованием для тайного голосования.

Подчеркивается, что члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели работали без какого-либо препятствия и давления. «Участки были оснащены всем необходимым оборудованием и материалами для удобного голосования избирателей. В ходе наблюдений на различных избирательных участках мы не столкнулись с попытками повлиять на избирателей или фактами нарушения тайного голосования. Мы не зафиксировали никаких проблем или попыток сфальсифицировать или исказить результаты голосования», - отмечается в отчете.

Интересным нововведением в ходе выборов, по мнению наблюдателей, можно также считать проверку пальцев избирателя ультрафиолетовыми лампами и отмечание специальными чернилами.

Были созданы также необходимые условия для тех, кто не смог прийти в участок. С этой целью избирательные участки были обеспечены переносными урнами.

В отчете также подчеркивается, что миссия наблюдения отметила некоторые недостатки, но эти недостатки не повлияли на проведение процесса голосования. Отмечается, что члены миссии также наблюдали за закрытием избирательных участков, подсчетом голосов и составлением итоговых протоколов.

По мнению европейских парламентариев и экспертов выборы состоялись в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана и принятыми в мире демократическими нормами выборов. «Выборы прошли прозрачно и было обеспечено выражение избирателями своей воли», - указывается в документе.

В отчете также указаны ряд рекомендаций для членов миссии наблюдения.