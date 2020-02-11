Выборы в Азербайджане соответствовали мировым демократическим нормам – депутаты парламентов из стран Европы

Депутаты парламентов ряда стран Европы (Италии, Германии, Франции, Польши, Болгарии, Чехии, Греции), представители неправительственных организаций и эксперты распространили отчет досрочных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля.
В распространенном отчете представлены заключения итальянских депутатов Освальдо Наполини, Этторе Личери и эксперта Ангелы Кроветти, немецких депутатов Улрича Сингера, Ули Хенкела, французского депутата Жана-Лудж Реитзера, эксперта Грегори Жульена, болгарских депутатов Румена Гечевина, Манола Генова, Антона Кутева, польского депутата Катаржины Уеберхана и эксперта Януша Ниедзвиечки, чешских депутатов Веры Прохазковой, Ярослава Доубравы, эксперта Рании Юнисовой, греческих депутатов Лазароса Цавдаридиса, Катерины Моногиоу и Стеллы Бизиоу.
Эти парламентарии и эксперты находились в Азербайджане с 7 по 10 февраля, отслеживали предвыборную ситуацию, ход голосования.
В отчете подчеркивается, что деятельность миссии наблюдения была основана на соответствующих международных правилах и национальном законодательстве Азербайджана. В ходе мониторинга выборов миссия наблюдения регулярно контактировала с местными и международными мониторинговыми группами, придерживалась принципов прозрачности.
Европейские депутаты и эксперты в связи с предвыборной ситуацией отметили, что для избирателей, наблюдателей, полицейских были подготовлены справочники и другие материалы. Кроме того, на теле- и радиоканалах, в газетах была предоставлена возможность для проведения агитации на платной основе. Для проведения массовых мероприятий и предвыборной избирательной кампании были выделены открытые и закрытые места. Избиратели, наблюдатели и другие лица, интересующиеся выборами, получили связанную с выборами официальную информацию с интернет-страниц ЦИК.
В отчете говорится, что на 1 тыс. избирательных участках были установлены веб-камеры, каждый избиратель лично голосовал в кабине, оборудованной специальным техническим оборудованием для тайного голосования.
Подчеркивается, что члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели работали без какого-либо препятствия и давления. «Участки были оснащены всем необходимым оборудованием и материалами для удобного голосования избирателей. В ходе наблюдений на различных избирательных участках мы не столкнулись с попытками повлиять на избирателей или фактами нарушения тайного голосования. Мы не зафиксировали никаких проблем или попыток сфальсифицировать или исказить результаты голосования», - отмечается в отчете.
Интересным нововведением в ходе выборов, по мнению наблюдателей, можно также считать проверку пальцев избирателя ультрафиолетовыми лампами и отмечание специальными чернилами.
Были созданы также необходимые условия для тех, кто не смог прийти в участок. С этой целью избирательные участки были обеспечены переносными урнами.
В отчете также подчеркивается, что миссия наблюдения отметила некоторые недостатки, но эти недостатки не повлияли на проведение процесса голосования. Отмечается, что члены миссии также наблюдали за закрытием избирательных участков, подсчетом голосов и составлением итоговых протоколов.
По мнению европейских парламентариев и экспертов выборы состоялись в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана и принятыми в мире демократическими нормами выборов. «Выборы прошли прозрачно и было обеспечено выражение избирателями своей воли», - указывается в документе.
В отчете также указаны ряд рекомендаций для членов миссии наблюдения.
Доля Азии в экспорте СПГ из США снижается на фоне падения цен
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,2 млн б/с, в 2021г - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с
США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с
Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020
Если "уханьский" вирус сдержать не удастся, под угрозой может большая часть населения Земли - эпидемиолог
Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Лукашенко поручил новому послу усилить сотрудничество с Китаем
Таиландский генерал призвал не осуждать армию за стрельбу, учиненную военным
США недовольны уголовным преследованием одного из лидеров "Европейской Грузии"
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе