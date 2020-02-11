Украина в январе снизила импорт нефти на 12,8%

Украина в январе 2020 года уменьшила импорт нефти на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 57,66 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, импорт в прошлом месяце составил $30,12 млн в денежном выражении, что на 1,8% больше, чем за январь 2019 года.

Весь объем нефти поступил из США.

Экспорт нефти Украина в январе текущего, как прошлого, года не осуществляла.