Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.02.2020 21:46

Украина в январе снизила импорт нефти на 12,8%

Украина в январе 2020 года уменьшила импорт нефти на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 57,66 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, импорт в прошлом месяце составил $30,12 млн в денежном выражении, что на 1,8% больше, чем за январь 2019 года.

Весь объем нефти поступил из США.

Экспорт нефти Украина в январе текущего, как прошлого, года не осуществляла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


Похожие новости


"Нафтогаз" в 2019г увеличил добычу нефти с газоконденсатом на 5,7% Азербайджан в 2017-2019гг поставил в Украину около 2 млн тонн нефти - Шахбазов Азербайджан в 2019г поставил в Украину нефти на $309,443 млн, доля – свыше 76% Азербайджан в январе-ноябре поставил в Украину нефти на $297 млн, доля – около 78% Азербайджан в январе-октябре поставил в Украину нефти на $261 млн, доля – около 83% Азербайджан в январе-сентябре поставил в Украину нефти на $250 млн, доля – свыше 89%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]