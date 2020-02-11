Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.
Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.
Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он "должен быть переизбран". 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-нибудь другой". Остальные не определились с ответом.
Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.
В штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят праймериз Республиканской и Демократической партии США.
Трамп, который намерен добиваться переизбрания, в понедельник провел митинг для своих сторонников в Нью-Гэмпшире.
"Отлично провел вчерашний вечер в Нью-Гэмпшире. Я бы сказал, что это был самый большой митинг в истории Нью-Гэмпшира. Невероятный вечер!" - написал Трамп во вторник в своем аккаунте в Twitter. Ожидается, что как и в Айове, Трамп и в Нью-Гэмпшире одержит уверенную победу над соперниками из его же партии.
Досрочные выборы в Азербайджане были справедливыми и свободными – наблюдатели от ИМО «Сотрудничество»
Выборы в Азербайджане соответствовали мировым демократическим нормам – депутаты парламентов из стран Европы
Большинство нарушений, указанных БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Азербайджане, связаны с процедурно-организационными вопросами - Гаджиев
Доля Азии в экспорте СПГ из США снижается на фоне падения цен
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,2 млн б/с, в 2021г - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с
США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с
Баку в числе самых популярных городов-организаторов Евро-2020
Если "уханьский" вирус сдержать не удастся, под угрозой может большая часть населения Земли - эпидемиолог
Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе