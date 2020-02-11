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Дальнее зарубежье 11.02.2020 21:58

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.

Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.

Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он "должен быть переизбран". 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-нибудь другой". Остальные не определились с ответом.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.

В штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят праймериз Республиканской и Демократической партии США.

Трамп, который намерен добиваться переизбрания, в понедельник провел митинг для своих сторонников в Нью-Гэмпшире.

"Отлично провел вчерашний вечер в Нью-Гэмпшире. Я бы сказал, что это был самый большой митинг в истории Нью-Гэмпшира. Невероятный вечер!" - написал Трамп во вторник в своем аккаунте в Twitter. Ожидается, что как и в Айове, Трамп и в Нью-Гэмпшире одержит уверенную победу над соперниками из его же партии.

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Тэги: ВЫБОРЫ, ТРАМП, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]