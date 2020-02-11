Досрочные выборы в Азербайджане были справедливыми и свободными – наблюдатели от ИМО «Сотрудничество»

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были честными, справедливыми, свободными и прозрачными и прошли в соответствии с действующим законодательством, отмечается в отчете миссии наблюдателей Института международных отношений «Сотрудничество».

В состав миссии вошли депутаты Государственной Думы Алексей Журавлев, Сергей Маринин, Елена Строкова, Борис Чернышов, Максим Иванов, эксперты Людмила Козлова, Олег Кузнецов, Евгений Кондрахин, Елена Брызгалина, Валерий Федоров, Сергей Воронин, Елена Маринина, Сергей Марков, Дарья Гревцова, Рамин Гасымов, Алексей Бычков.

Группа наблюдателей начала свою миссию 7 февраля 2020 года. Во время наблюдательной миссии группа тесно контактировала как с Центральной избирательной комиссией, так и с другими местными и международными группами наблюдателей и придерживалась принципов публичности и прозрачности. Офис группы наблюдателей находился в Баку.

Группой было отмечено, что для избирателей, наблюдателей и полиции был опубликован ряд информационных книг и материалов по выборам, а также в ходе предвыборной кампании были проведены рекламные и разъяснительные проекты и даны объявления в средствах массовой информации. Избиратели, наблюдатели и другие заинтересованные лица также могли получить необходимую официальную информацию о выборах посредством интернета на сайтах ЦИК: (www.msk.gov.az, www.cec.gov.az, www.infocenter.gov.az).

«Урны для голосования были достаточно прозрачными, чтобы определить, насколько они полны. В соответствии с полученной информацией на около тысячи избирательных участках были установлены онлайн веб-камеры. Каждый избиратель проголосовал лично и в одиночку. Бюллетени были заполнены в кабинках, куда никто не имел право войти, и обладали специальными техническими средствами для тайного голосования. Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели работали без каких-либо препятствий и давления. Во время наблюдений в различных участках для голосования не было выявлено попыток повлиять на волеизъявление избирателей или нарушить тайну голосования», - отмечается в отчете группы.

Кроме того, участковыми избирательными комиссиями была создана возможность для тех, кто не смог прийти в избирательный участок по состоянию здоровья. Переносной ящик для этих целей был доступен в избирательном участке.

«Имевшиеся некоторые недостатки и пробелы были единичными и никак не повлияли на ход голосования и свободный выбор избирателей», - подчеркивается в отчете.

Члены группы наблюдали за процессом закрытия избирательных участков, при подсчете голосов и заполнении протоколов о результатах голосования и отметили, что весь процесс проводился в соответствии с требованиями избирательного законодательства страны.

«Оценка парламентских выборов в Азербайджанской Республике 9 февраля 2020 года группой наблюдателей ИМО «Сотрудничество» основывалась на их собственных наблюдениях, изучении и анализа законодательства, материалов и информации, собранных за счет краткосрочного и долгосрочного мониторинга. Выборы в целом проходили в соответствии с избирательным законодательством Азербайджанской Республики и общепризнанными демократическими нормами. Исходя из этого, выборы были честными, справедливыми, свободными и прозрачными и прошли в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в отчете.