Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.02.2020 22:32

США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с

США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды составит в среднем 100,3 млн б/с в первом квартале 2020 года, что на 0,9 млн б/с меньше, чем прогнозировалось в январском отчёте EIA. "Снижение прогноза отражает как эффект ситуации с коронавирусом, так и более теплые январские температуры на большей части северного полушария", - пишет EIA.

В целом по 2020 году EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды вырастет на 1 млн б/с в 2020 году, что ниже предыдущего прогноза на 2020 год на 1,3 млн б/с.

EIA ожидает, что некоторые последствия снижения потребления нефти в начале 2020 года будут компенсированы сокращением производства со стороны ОПЕК. Так, EIA прогнозирует, что ОПЕК сократит добычу нефти дополнительно на 0,5 млн б/с с марта по май из-за более низкого ожидаемого мирового спроса на нефть в начале 2020 года.

В настоящее время EIA прогнозирует, что добыча нефти ОПЕК в 2020 году составит в среднем 28,9 млн б/с, что на 0,3 млн б/с ниже январского прогноза. Кроме того, отмечает EIA, более низкий прогноз добычи нефти ОПЕК отражает продолжающиеся перебои в производстве в Ливии в течение первого квартала.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы устранить последствия коронавируса. Рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения. России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Страны не-ОПЕК договорились о присоединении к дополнительному сокращению Азербайджан в октябре 2019г договоренности по снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+ выполнил на 390%, за 10 месяцев - на 170% ОПЕК и партнеры думают еще больше сократить добычу нефти из-за ослабления спроса Алекперов: надеемся на стабилизацию добычи нефти, ждем решения о послаблении сделки ОПЕК+ Министры ОПЕК+ обсудят необходимость большего сокращения добычи нефти ОПЕК в апреле сохранила нефтедобычу на уровне марта, выполнив сделку ОПЕК+ на 150%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]