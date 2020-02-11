США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с

США ожидают дополнительного сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ в марте-мае на 0,5 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды составит в среднем 100,3 млн б/с в первом квартале 2020 года, что на 0,9 млн б/с меньше, чем прогнозировалось в январском отчёте EIA. "Снижение прогноза отражает как эффект ситуации с коронавирусом, так и более теплые январские температуры на большей части северного полушария", - пишет EIA.

В целом по 2020 году EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды вырастет на 1 млн б/с в 2020 году, что ниже предыдущего прогноза на 2020 год на 1,3 млн б/с.

EIA ожидает, что некоторые последствия снижения потребления нефти в начале 2020 года будут компенсированы сокращением производства со стороны ОПЕК. Так, EIA прогнозирует, что ОПЕК сократит добычу нефти дополнительно на 0,5 млн б/с с марта по май из-за более низкого ожидаемого мирового спроса на нефть в начале 2020 года.

В настоящее время EIA прогнозирует, что добыча нефти ОПЕК в 2020 году составит в среднем 28,9 млн б/с, что на 0,3 млн б/с ниже январского прогноза. Кроме того, отмечает EIA, более низкий прогноз добычи нефти ОПЕК отражает продолжающиеся перебои в производстве в Ливии в течение первого квартала.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы устранить последствия коронавируса. Рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения. России взяла время на оценку рекомендаций JTC.