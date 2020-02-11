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ТЭК 11.02.2020 22:43

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,2 млн б/с, в 2021г - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. б/с, до 13,2 млн б/с по сравнению с январским прогнозом, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год также был снижен - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с.

Согласно докладу, EIA ожидает, что в 2020г рост мировых запасов жидких углеводородов составит 200 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]