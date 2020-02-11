Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 100 тыс. б/с - до 13,2 млн б/с, в 2021г - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. б/с, до 13,2 млн б/с по сравнению с январским прогнозом, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год также был снижен - на 160 тыс. б/с, до 13,6 млн б/с.

Согласно докладу, EIA ожидает, что в 2020г рост мировых запасов жидких углеводородов составит 200 тыс. б/с.