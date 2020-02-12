Путин и Эрдоган обсудили обострившуюся обстановку в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган заявили о важности полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 г.

В этих целях президенты России и Турции договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в последнее время.

В начале февраля турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - семь военных и один мирный житель.

Со своей стороны, глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Издание "Сабах" сообщало, что после этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции.

В начале этой недели турецкие военные вновь попали под обстрел сирийских войск. Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В настоящее время правительственные войска Сирии продолжают бои в Идлибе против экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Одна из целей наступления - захватить контроль над проходящим через Идлиб сегментом дороги М5. Эта автомагистраль связывает Дамаск с Алеппо.

Ситуация в Идлибе осложняется наличием там турецких наблюдательных пунктов. Изначально они были созданы для мониторинга режима прекращения огня. По мере продвижения сирийской армии вглубь Идлиба, все больше наблюдательных пунктов оказываются де-факто в окружении сирийских военных и поддерживающих Дамаск ополченцев.