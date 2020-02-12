Эрдоган требует от Дамаска отвести войска из Идлибской зоны к концу февраля

Сирийское командование обязано к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны деэскалации, заявил в среду в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы настроены на то, чтобы до конца февраля заставить силы (сирийского - ИФ) режима на линии, согласованные в рамках сочинских договоренностей, прочь от наших наблюдательных постов", - приводит его слова издание "Сабах".

Он отметил, что если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам где угодно".

Президент подчеркнул, что Турция начнет предпринимать конкретные действия на месте событий с целью обезопасить турецкие наблюдательные посты в Идлибе.

Кроме этого, Эрдоган пообещал, что отныне авиаудары в Идлибе нельзя будет наносить столь же беспрепятственно, как и ранее. "Самолеты, которые бомбят мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать свободно", - цитирует "Сабах" слова президента.

Ранее Эрдоган уже требовал от командования сирийских правительственных сил до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.