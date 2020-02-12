Никаких законов, ограничивающих свободу слова на Украине, принято не будет - глава администрации президента

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверяет, что никаких законов, которые каким-либо образом могли бы ограничить свободу слова в стране, не будет принято.

"Я могу вам гарантировать, и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Поэтому это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней", - подчеркнул Ермак на своей первой после назначения пресс-конференции в среду в Киеве.