Президент Алиев посещает Кюрдамирский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает в среду Кюрдамирский район, сообщает сайт главы государства.
Глава Исполнительной власти района Джейхун Джафаров проинформировал президента о работах, проделанных в районе.
Б.Рустамбеков
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