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Внутренняя политика 12.02.2020 14:21

Правящая партия Азербайджана получает 72 из 125 мест в новом парламенте – замглавы партии

Представители правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») по предварительным оценкам получают 72 из 125 мест в парламенте шестого созыва, отмечает вице-премьер Азербайджана, заместитель главы партии - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

«По предварительным данным (ЦИК- ИФ) представители нашей партии набрали большинство голосов в 72 округах. Это больше, чем у партии было по итогам выборов в 2015 году», - написал Ахмедов на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что из 72 представителей партии, лидирующих на выборах, 13 являются женщинами.

«24 представителя партии впервые избираются в парламент», - подчеркнул он.

Ахмедов считает, что «уверенная победа» правящей партии на досрочных выборах является свидетельством высокого доверия населения к реформам, проводимым президентом страны Ильхамом Алиевым.

А.Азизов

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Тэги: ПАРТИЯ, ПАРЛАМЕНТ, БОЛЬШИНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]