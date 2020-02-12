Правящая партия Азербайджана получает 72 из 125 мест в новом парламенте – замглавы партии

Представители правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») по предварительным оценкам получают 72 из 125 мест в парламенте шестого созыва, отмечает вице-премьер Азербайджана, заместитель главы партии - исполнительный секретарь Али Ахмедов.
«По предварительным данным (ЦИК- ИФ) представители нашей партии набрали большинство голосов в 72 округах. Это больше, чем у партии было по итогам выборов в 2015 году», - написал Ахмедов на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что из 72 представителей партии, лидирующих на выборах, 13 являются женщинами.
«24 представителя партии впервые избираются в парламент», - подчеркнул он.
Ахмедов считает, что «уверенная победа» правящей партии на досрочных выборах является свидетельством высокого доверия населения к реформам, проводимым президентом страны Ильхамом Алиевым.
А.Азизов
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