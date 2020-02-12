Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в презентации агропарка ООО «Qlobal Aqro» в поселке Каррар Кюрдамирского района, сообщает сайт главы государства.

Алиев также принял участие в открытии нового центра «ASAN Xidmеt» в Кюодамире, филиала ОАО «Азерхалча» и автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор, сданной в эксплуатацию после реконструкции.

Б.Рустамбеков