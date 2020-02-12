Эрдоган считает возможной встречу с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщило в среду турецкое издание "Сабах".

"Встреча с президентом США возможна", - цитирует издание слова Эрдогана.

По данным турецких СМИ, Эрдоган отметил, что может встретиться с Трампом "в любое время".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри и его делегация обсуждает в Турции ситуацию, складывающуюся в последние дни в сирийской провинции Идлиб.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В министерстве заявили в понедельник, что в результате этих ударов "нейтрализован" 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии. По данным минобороны Турции, в результате того ответного удара также уничтожены три танка и два миномета.