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Регион 12.02.2020 15:18

Эрдоган считает возможной встречу с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщило в среду турецкое издание "Сабах".

"Встреча с президентом США возможна", - цитирует издание слова Эрдогана.

По данным турецких СМИ, Эрдоган отметил, что может встретиться с Трампом "в любое время".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри и его делегация обсуждает в Турции ситуацию, складывающуюся в последние дни в сирийской провинции Идлиб.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В министерстве заявили в понедельник, что в результате этих ударов "нейтрализован" 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии. По данным минобороны Турции, в результате того ответного удара также уничтожены три танка и два миномета.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ВСТРЕЧА, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]