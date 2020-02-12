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ТЭК 12.02.2020 22:06

Wintershall Dea будет искать углеводороды в Египте

Германская Wintershall Dea и египетская государственная газовая компания EGAS подписали соглашение о проведении геолого-разведочных работ на нефть и газ на одном из сухопутных участков в дельте Нила с объемом инвестиций $43 млн., сообщает телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на министерство нефти страны.

Бонус подписания на бурение 8 скважин составляет $11 млн.

"Подписанное соглашение - первое соглашение Египта с германской компанией после объединения Wintershall и Dea", - заявил министр нефти Тарик аль-Мулла по поводу подписания документа, отметив при этом, что история сотрудничества с Wintershall насчитывает более 45 лет.

Министр напомнил, что германская компания добивалась высоких результатов в добыче нефти и газа в регионах присутствия в Египте: в Суэцком заливе, дельте Нила, на шельфе Средиземного моря.

В общей сложности за последние четыре года министерство заключило с инвесторами уже 61 соглашение на бурение 230 скважин на общую сумму около $6 млрд.

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Тэги: ЕГИПЕТ, WINTERSHALL, НЕФТЬ, РАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]