Нефтяные цены продолжают расти, Brent превысила $55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются на новостях о возможном замедлении распространения коронавируса в КНР и на ожидании данных Минэнерго США о запасах.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 подорожали на $1,01 (на 1,87%) - до $55,02 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,73 (на 1,46%) - до $50,67 за баррель.
Рынок Brent продолжает оставаться в состоянии контанго, когда ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, практически до конца года, пишет Bloomberg. Однако разница в стоимости контрактов сократилась с $0,33 в конце прошлой недели до $0,1, что может свидетельствовать о снижении опасений перенасыщения рынка в ближайшее время.
Как отмечает Bloomberg, комментируя данные о новых случаях заражения коронавирусом в Китае, зарегистрированных во вторник, в провинции Хубэй их число снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.
Помимо этого, трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. В среду министр энергетики РФ Александр Новак должен обсудить с топ-менеджерами нефтяных компаний реализацию сделки ОПЕК+. Накануне он заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета" ОПЕК+.
Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным их повышением за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.
Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.
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