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12.02.2020 15:28

При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике

При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась международная олимпиада по ментальной арифметике CASPIAN CUP 2020. Организатором мероприятия выступил International school of mental arithmetic ISMA BAKU.

В олимпиаде приняли участие более 230 человек в возрасте от 4 до 16 лет из Азербайджана, России, Узбекистана, Украины, Швейцарии и Великобритании. Все участники были разделены на возрастные категории, каждая их которых подразделялась на уровни с разной сложностью и скоростью решения задач. По итогам олимпиады были определены победители, которые получили денежное вознаграждение от банка ВТБ (Азербайджан).

Банк ВТБ (Азербайджан) в своей социальной деятельности уделяет большое внимание поддержке образовательных проектов. Банк реализует различного рода мероприятия, направленные на повышение грамотности молодого поколения, тем самым вносит свою лепту в развитие общества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]