При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике

При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась международная олимпиада по ментальной арифметике CASPIAN CUP 2020. Организатором мероприятия выступил International school of mental arithmetic ISMA BAKU.
В олимпиаде приняли участие более 230 человек в возрасте от 4 до 16 лет из Азербайджана, России, Узбекистана, Украины, Швейцарии и Великобритании. Все участники были разделены на возрастные категории, каждая их которых подразделялась на уровни с разной сложностью и скоростью решения задач. По итогам олимпиады были определены победители, которые получили денежное вознаграждение от банка ВТБ (Азербайджан).
Банк ВТБ (Азербайджан) в своей социальной деятельности уделяет большое внимание поддержке образовательных проектов. Банк реализует различного рода мероприятия, направленные на повышение грамотности молодого поколения, тем самым вносит свою лепту в развитие общества.
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