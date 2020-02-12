Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0269 GBR   2.2029 TRY   0.2822

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.02.2020 16:43

После краха ДРСМД необходимо избежать новой гонки вооружений - Столтенберг

Крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должен привести к новой гонке вооружений, необходимо продолжать работать над контролем над вооружениями, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы хотим предотвратить новую гонку вооружений, и поэтому будем выяснять, где мы можем сделать больше в сфере контроля над вооружениями", - сказал он перед заседанием на уровне министров обороны стран альянса.

По его словам, новая гонка вооружений будет "опасным и дорогим" развитием событий, поэтому в альянсе сожалеют о крахе ДРСМД.

В то же время он напомнил, что НАТО будет предпринимать контрмеры в связи с развертыванием Россией новых типов ракет, однако речь не идет о "зеркальном ответе".

По его словам, НАТО не будет развертывать новые ракеты в Европе, способные нести ядерные боезаряды. Вместо этого, пояснил Столтенберг, будут предприниматься усилия в области конвенциональных вооружений, структуры ядерных сил, зенитной и противоракетной обороны, а также проведения учений стран альянса.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ВООРУЖЕНИЯ, ГОНКА, СДЕРЖИВАНИЕ


Похожие новости


Союзники по НАТО согласились с необходимостью включить Китай в новое соглашение о контроле над вооружениями - генсек Столтенберг против гонки вооружений и холодной войны с РФ НАТО после краха ДРСМД обсуждает новые инициативы в области контроля над вооружениями - Столтенберг Гонка вооружений никому не выгодна, но НАТО готова принимать меры для защиты своих членов - Столтенберг Отвод тяжелых вооружений на Украине должен быть полным - генсек НАТО Вопрос о поставках летального оружия Украине не стоит в повестке дня НАТО - глава МИД Испании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]