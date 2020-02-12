После краха ДРСМД необходимо избежать новой гонки вооружений - Столтенберг

Крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должен привести к новой гонке вооружений, необходимо продолжать работать над контролем над вооружениями, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы хотим предотвратить новую гонку вооружений, и поэтому будем выяснять, где мы можем сделать больше в сфере контроля над вооружениями", - сказал он перед заседанием на уровне министров обороны стран альянса.

По его словам, новая гонка вооружений будет "опасным и дорогим" развитием событий, поэтому в альянсе сожалеют о крахе ДРСМД.

В то же время он напомнил, что НАТО будет предпринимать контрмеры в связи с развертыванием Россией новых типов ракет, однако речь не идет о "зеркальном ответе".

По его словам, НАТО не будет развертывать новые ракеты в Европе, способные нести ядерные боезаряды. Вместо этого, пояснил Столтенберг, будут предприниматься усилия в области конвенциональных вооружений, структуры ядерных сил, зенитной и противоракетной обороны, а также проведения учений стран альянса.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.