Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля

Карантин планируется завершить на круизном лайнере Diamond Princess 19 февраля, сообщил в среду американский телеканал CNN.
По данным телеканала, это следует из сообщения оператора круизной компании Princess Cruises.
Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".
На борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам.
Ранее минздрав Японии сообщал, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.
Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1045 членов экипажа.
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