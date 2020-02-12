Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0269 GBR   2.2029 TRY   0.2822

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.02.2020 16:56

Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля

Карантин планируется завершить на круизном лайнере Diamond Princess 19 февраля, сообщил в среду американский телеканал CNN.

По данным телеканала, это следует из сообщения оператора круизной компании Princess Cruises.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

На борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам.

Ранее минздрав Японии сообщал, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1045 членов экипажа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


Похожие новости


Не менее 24 американцев находятся среди 135 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии - туркомпания Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 130 человек, увеличившись за сутки на 60 - ТВ Судьба Боинга-787 остается неопределенной Минтранс Японии проверит компанию, производящую аккумуляторы для Боингов-787

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]